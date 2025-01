21-jarige Furkan is in elkaar geslagen op straat: "We hebben geen vijanden"

Furkan ziet en voelt niks meer. Hij is nog wel bij bewustzijn. Yagmur: "Toen ik binnenkwam zei hij: 'mama, mama, waar ben je? Houd me vast', terwijl ik hem aan het omhelzen was." Furkan vult zijn moeder aan: "Ik zag helemaal niks. Alles was zwart-wit."

In het ziekenhuis gaat het slechter met Furkan. Hij raakt kort in een coma. Yagmur is als de dood haar zoon te verliezen. "Ik dacht als hij zijn ogen dicht gaat doen, gaat hij het niet redden." Ze wordt overeind gehouden door de steun uit de Turkse gemeenschap en de buurt. "Mensen openden de Koran en zelfs de Bijbel om voor hem te bidden."

Erg geliefd in Turkse gemeenschap en dorp

Furkan is net als zijn moeder dankbaar voor de liefdevolle reacties: "Ik voelde me echt alleen, maar dat was niet zo." En die liefde zorgt er ook voor dat het zo’n raadsel is waarom Furkan is aangevallen. "We hebben geen vijanden”, benadrukt zijn moeder.

Zijn moeder voegt eraan toe dat Furkan altijd sociaal en behulpzaam is. "Mensen kwamen bij mij aan de deur en zeiden dat mijn zoon hen altijd hielp met boodschappen naar huis te brengen." De 21-jarige runt samen met zijn moeder een beautybedrijf. Hij maakt mensen graag nog mooier en jonger. Furkan is gepassioneerd over zijn werk en complimenteert graag anderen.