Meest gehate parkeergarage van Alkmaar moet anders: wat willen inwoners ervoor terug?

"Hij is krap, maar wel nodig", zegt Suzan uit Heerhugowaard. "In de binnenstad wonen ook mensen die hun auto ergens kwijt willen. Maar ik ga er nooit in, want ik vind het een ballentent. Dan zet ik hem liever bij de Tesselsebrug." Haar partner Willem zou het liefst zien dat er appartementen voor in de plaats komen.

Bron van overlast

In juni 2021 werd bekendgemaakt dat Alkmaars beroemdste én beruchtste parkeergarage tegen de vlakte zou gaan. Hij voldoet namelijk niet meer aan de huidige normen door de krappe bochten en smalle parkeerplaatsen. De garage staat bekend om de vele schades die mensen er rijden.

Ook is de Karperton al jaren een bron van overlast: ongure types hangen er rond en er wordt gebedeld en gedeald. Het trappenhuis is ook niet de fijnste plek. Er hangt al jaren een penetrante urinelucht en het is er soms ronduit smerig.

Genoeg redenen voor de gemeente om de iconische parkeergarage uit de jaren 80 te willen vervangen. Die kan op dezelfde plek komen, of binnen een straal van 250 meter van de huidige plek. Uit een onderzoek van ingenieursbureau Arcadis blijkt dat de hoogte ingaan op dezelfde plek de goedkoopste optie is bij keuze voor sloop, maar ondergronds of onder het Noordhollandsch Kanaal is beter voor het uitzicht. Dan zijn er ook opties voor woningbouw, maar ondergronds of onder het water is wel veel duurder en er is minder ruimte voor parkeerders.

De gemeente laat weten dat een renovatie van de huidige garage daarom ook weer tot de mogelijkheden van vernieuwing behoort.

Tekst loopt door onder de foto.