Dankzij strandvonder Marco kan zeldzaam zwart zeehondje Ebbie aansterken

Hoewel melanisme bij verschillende diersoorten voorkomt, is het bij zeehonden zeer zeldzaam, meldt Pieterburen. Toch is het niet de eerste keer dat er een zwart zeehondje wordt binnengebracht. "We hebben er in 2017 ook eentje gered die helemaal zwart was. Het maakt zo'n vondst toch wel extra bijzonder", zegt Marco.

Terug naar zee

In het zeehondencentrum krijgt Ebbie alle tijd en voeding om weer op krachten te komen. Zodra ze sterk genoeg is en haar eigen voedsel kan vangen, wordt ze vrijgelaten in haar natuurlijke leefomgeving, schrijft Pieterburen op de website.

De opvang in Pieterburen is sinds 6 januari gesloten vanwege verhuizing naar Lauwersoog in Groningen. Wie Ebbie toch wil bewonderen, kan haar bekijken via de livestream van het Binnenbad: