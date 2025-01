Hoe zit het met de aangifte van 1100 omwonenden tegen Tata Steel?

Wat verklaart de lange duur van het onderzoek?

Na een aangifte beslist het Openbaar Ministerie (OM) of er voldoende bewijs is om een strafzaak te beginnen. Dat onderzoek is "heel complex en ingewikkeld," aldus een woordvoerder van het OM. "Er wordt hard gewerkt en we boeken ook vorderingen. Maar het is een omvangrijk onderzoek met veel verschillende componenten, en dat kost tijd."

Wanneer het onderzoek wordt afgerond, kan het OM nog niet zeggen. "We spreken met experts, verhoren betrokkenen en doen grondig onderzoek. Hoelang dit proces nog zal duren, is op dit moment niet te voorspellen."



Hebben de omwonenden er nog vertrouwen in?

"Mijn vertrouwen in deze zaak groeit met de dag," zegt Antoinette Verbrugge van Stichting Gezondheid op 1. Als inwoner van Wijk aan Zee was zij in 2021 de eerste die een aangifte indiende. Sindsdien volgt ze het Tata-dossier op de voet.

Volgens Verbrugge wordt de reden met de dag sterker Tata Steel te vervolgen: "Het zou mij werkelijk verbazen als het OM niet voldoende reden zou zien om deze grote vervuiler aan te pakken."

Ook Hans Dellevoet, bestuurslid van de dorpsraad in Wijk aan Zee, is voorzichtig optimistisch. "Dat het OM nog altijd met onderzoek bezig is, kun je interpreteren als een goed teken. Het geeft aan dat ze de zaak serieus nemen."