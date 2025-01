Bezorgde burgers demonstreren bij reptielenbeurs Hilversum: 'Wie is hier nou gekko?'

Een aantal jaar geleden ging dierenliefhebber Elmy van Not zelf nog naar de reptielenbeurs in Hilversum, maar ze kwam van een koude kermis thuis. De reptielen worden er namelijk helemaal niet goed behandeld volgens haar. "De beesten worden in bami-bakjes gestopt en verhandeld, vaak zonder eten en drinken. Die horen daar natuurlijk niet in te zitten."

De beurs vond Van Not 'verschrikkelijk' om te zien en ze overtuigde haar kennissen om samen met haar op te staan tegen het leed. In een ingezonden brief, met als kop 'Wie is hier nou gekko?', legt ze uit waarom de reptielenbeurzen moeten stoppen volgens haar. "De dieren worden daar gewoon als handelswaar gezien."