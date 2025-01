Alcoholvrij steeds populairder: ook handig tijdens Dry January

Ook bij bier is de opkomst van alcoholvrij zichtbaar. Een bierbrouwerij uit Noord is zelfs zo overtuigd van deze trend dat ze dit jaar een volledig alcoholvrij en 'low-alcohol'-assortiment gaan aanbieden. "De vraag naar alcoholvrije en arme bieren wordt steeds groter en daarom gaan we daarop veranderen", aldus de verkoopspecialist van de brouwerij, Sam Sierink.

“Het voorkomen van een kater - of zoals ze het bij Gen Z noemen: hangxiety - is ook een grote reden voor jongeren om te kiezen voor alcoholvrije dranken.” Daarom denkt Sierink ook niet dat dit een tijdelijke trend is. “Als je kijkt naar de toekomst is het juist Gen Z en millennials die bezig zijn met bewustere keuzes maken, maar wel willen blijven genieten van een lekker drankje in de horeca”. Deze trend in alcoholvrije bieren ziet het Trimbos-instituut ook. Zo is het maandelijks gebruik van alcoholvrij bier in 2018 gestegen van 9.6 procent naar 15.6 procent in 2022, en deze stijging zet door.