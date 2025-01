Dna op veiligheidsbril: 20-jarige hoort eis van zes jaar cel voor twee plofkraken

De eerste plofkraak waar de man van wordt verdacht was bij een geldautomaat aan de Osdorper Ban op 24 december 2023. Volgens omwonenden waren er drie harde knallen te horen. De schade was groot: zo sneuvelden ramen en kwamen delen van de gevel naar beneden. Volgens het OM werd er niets buitgemaakt bij de explosie.

Zes dagen later was een geldautomaat aan de Van der Hooplaan in Amstelveen het doelwit. Opnieuw werden er drie knallen gehoord door omwonenden en was de schade aan het pand waar de automaat in zat groot. Ook hier was er geen buit.

Dna en enkelband

Op beide locaties werd dna van de 20-jarige Amsterdammer gevonden. Bij de plofkraak in Osdorp trof de politie een veiligheidsbril aan met het dna. De bril werd ontdekt op de vermoedelijke vluchtroute en videobeelden toonden aan dat er soortgelijke veiligheidsbril door de verdachte werd gedragen terwijl hij het explosief aan het aansteken was. In Amstelveen werd zijn dna aangetroffen op een stuk tape op een veiligheidsdraad dat is gebruikt bij de explosie.