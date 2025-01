Vogelaars uit heel Europa trekken massaal naar Texel voor zeldzame brileider

Plomp heeft dan ook geen verklaring voor de komst van de brileider. "Dat weet eigenlijk niemand met zekerheid. Het toeval is wel dat er eerder ook al een Pacifische parelduiker en geelsnavelduiker hebben gezien. Die komen ook uit diezelfde gebied, het Antarctisch gebied. Alle drie in Nederland in een paar weken tijd. Misschien is er iets aan de hand. Zeg het maar."

Vogelaars uit heel Europa

Ondertussen reizen wel honderden vogelaars af naar Texel om een glimp op te vangen van het dier. "Ik heb mensen gesproken uit Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en zelfs Hongarije", vertelt Marc.

"Ik blijf zelfs nog een dag langer op Texel om hem nog beter te kunnen zien", vertelt Ludo van Dorst uit België. Het beestje heeft zich inmiddels al drie dagen duidelijk laten zien. Of hij ook nog een tijdje blijft, of toch weer een kouder klimaat opzoekt, is volgens Plomp lastig te voorspellen.

"Dat kan heel wisselend zijn. Ik heb hem gister heel veel zien eten, dus dan kan het zomaar zijn dat hij tot einde winter of misschien wel langer blijft. De Waddenzee bij de IJzeren Kaap staat wel bekend om zijn grote groep eidereenden die zich hier foerageren. De zeebodem is heel voedselrijk hier. Wat dat betreft kan hij hier best een tijd blijven."