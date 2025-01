Met je valentijn naar een pornofestival? In Alkmaar kan het

"We nodigen bezoekers uit om porno vanuit een fris en cultureel perspectief te ontdekken", verklaart Veerle van de Laar (26) van het Cultuur Kartel. "Wat maakt porno zo’n populair genre, en waarom rust er nog altijd een taboe op? Wat doet het met onze kijk op seks en kunnen pornografie en feminisme hand in hand? Met EROS willen we deze vragen onderzoeken en mensen uitnodigen tot een dialoog."

Het programma bestaat uit twee filmvertoningen, exposities, een workshop literaire erotiek een mini-clubnight van ClubKudt. Na elke film worden er interactieve paneldiscussies gehouden met de regisseurs en journalist Daan Borrel.

Nadenken over erotiek, macht en vrijheid

Geïnspireerd door denkers als de Amerikaanse feministe Audre Lorde en de Franse schrijver en filmmaker Virginie Despentes, bespreekt Daan Borrel of seksualiteit gecensureerd of juist gevierd moet worden. "Met filosofische inzichten en feministische ideeën laat ze bezoekers nadenken over erotiek, macht en vrijheid."