Kunst moet leed Schiphol-passagier verzachten tijdens grote verbouwing ontvangsthal

Negentien opkomende en gevestigde Nederlandse kunstenaars werkten mee aan de expositie New Dutch Horizons. De kunstenaars laten met de werken hun visie zien op de natuur en cultuur van Nederland. De expositie moet reizigers kennis laten maken met de veelzijdigheid van ons land.

Zo is er een oer-Hollands landschap te zien met fietsende dame, bedacht door Noël Loozen. Kunstenaar Dion Rosina uit Heemskerk maakte een typisch Curaçaos landhuis en de Amsterdamse Jennifer Tee inspireerde haar werk op oude Indonesische kunst.

Hoewel de meeste reizigers haastig langs de kunstwand lopen, draait een enkeling zich om om een foto te maken. "Ik vind het heel erg mooi. Het verbergt de werkzaamheden zo goed", vertelt een jonge reiziger. "Het is heel cool."

Werkzaamheden

"We doen meer dan een jaar over die verbouwing en dat zou betekenen dat onze passagiers meer dan een jaar naar een heel groot bouwschot zouden kijken", vertelt directeur Arthur Reijnhart van Schiphol Commercial over de motivatie om deze expositie te realiseren. "Naast dat het mooie werken zijn, brengt het ook rust in de terminal. Het is hier al druk genoeg."

De expositie New Dutch Horizons is te zien totdat de verbouwing is afgerond, naar verwachting juni dit jaar, en zal daarna een nieuwe plek krijgen. "We gaan een mooie permanente plek vinden voor al deze werken", vertelt Reijnhart. Het wordt nog een uitdaging om een geschikte plek te vinden.

"Zoveel plekken van 250 meter aan één stuk hebben we niet, maar die gaan we vinden. Want dit is niet iets wat je alleen tijdelijk wil gebruiken."