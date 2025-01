112-blog | Fietser zwaargewond na ongeluk in Egmond aan den Hoef • Kruidvat overvallen in Alkmaar

22 minuten geleden

Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser is vanmiddag rond kwart over twee een persoon zwaargewond geraakt. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd. Het is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat, laat een woordvoerder van de politie weten. De bestuurder van de auto is aangehouden, zoals gebruikelijk bij aanrijdingen. Het onderzoek is in volle gang.