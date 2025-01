112-blog | Fietser overleden na ongeluk in Egmond aan den Hoef • Kruidvat overvallen in Alkmaar

15.15 uur

Vanmiddag om 14.10 uur kreeg de politie een melding van een overval bij de Kruidvat. Het is niet duidelijk over de overvaller iets heeft buit gemaakt. De politie is druk bezig met onderzoek, maar er is nog geen verdachte aangehouden. "Het gaat om een man", laat de woordvoerder weten.