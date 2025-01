112-blog | Dader voortvluchtig na steekpartij Den Helder • Bewakingsbeelden van explosies ziekenhuis Beverwijk

12 minuten geleden

Vanmiddag, net na vijf uur, is een persoon neergestoken aan de Loggerstraat in Den Helder. De toestand van het slachtoffer is nog onduidelijk, maar volgens de politie was deze aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het incident wordt nog onderzocht. De dader is nog voortvluchtig. De politie voert een grootschalig onderzoek uit en heeft onder andere een speurhond ingezet om de verdachte op te sporen.