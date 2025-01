Straatroof in Heerhugowaard: mannen stelen bruidsschat van 25.000 euro

In Beverwijk bezoekt een man met zijn familie op 6 oktober de Beverwijkse Bazaar om een cadeau te kopen voor zijn aanstaande schoondochter. In een tas bij zich hebben ze de bruidsschat, een bedrag van ongeveer 25.000 euro in contanten.

Het bedrag wordt uiteindelijk niet uitgegeven omdat de familie niets naar wens vindt. Ze keren terug naar Heerhugowaard met het geld nog steeds in de tas. Daar wordt de man rond 19.15 uur overvallen door twee mannen. Hoewel de overval zelf niet op bewakingsbeelden staat, zijn er wel beelden van de verdachten vlak voor en na het incident.

“Politie, politie!”

Eén van de overvallers riep “Politie, politie!” en duwde de man omver. Ze gingen ervandoor met de tas en het geld. Op beelden is te zien hoe de verdachten kort na de beroving wegrennen aan het Schepradmolen in Heerhugowaard.

Eén verdachte is inmiddels herkend en aangehouden. De tweede verdachte is nog voortvluchtig, en de politie vermoedt dat mogelijk een derde persoon betrokken is geweest als bestuurder van een vluchtwagen. Informatie over deze derde persoon wordt door de politie nadrukkelijk gezocht.

Signalement

De tweede verdachte is een man met een lichtgetinte huidskleur, ongeveer 25 jaar oud, en tussen de 1,85 en 1,90 meter lang. Hij heeft zwart haar, een korte zwarte baard en droeg tijdens de overval een zwarte pet, een blauw trainingspak en zwarte Nike-schoenen met een witte zool.