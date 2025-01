Politie deelt beelden van explosies en brandstichter(s) Beverwijks ziekenhuis

In de nacht van 11 op 12 januari ging opnieuw een explosief af bij het ziekenhuis aan de Vondellaan, rond 02.00 uur. De politie wilde de bewakingsbeelden hiervan ook delen in het opsporingsprogramma Bureau NH, maar vlak voor de uitzending werd bekend dat er een verdachte is aangehouden. De man wordt verdacht van het veroorzaken van de explosies.

Eerdere incidenten

Het ziekenhuis was eerder ook al doelwit. Op 25 november werd vuurwerk geplaatst bij een andere ingang dan de meest recente explosie bij de leveranciersingang. Op camerabeelden is te zien hoe een verdachte een explosief plaatst dat snel ontploft, gevolgd door een tweede, zwaardere explosie.

Op 26 november brak er brand uit in een draaideur. De bewakingsbeelden tonen een verdachte die een vloeistof tegen de gevel sprenkelt. Dit leidde eerst tot een kleine brand en daarna tot een explosie.

De verdachte heeft een fors postuur en was tijdens de incidenten volledig in het donker gekleed. Hij droeg een sjaal, een gasmasker en donkere gezichtsbedekking. Opvallend is dat hij vermoedelijk linkshandig is.

Meerdere verdachten?

"De incidenten van november zijn misschien wel uitgevoerd door een ander persoon dan het incident van januari", verklaart een woordvoerder van de politie.

De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Buurtbewoners worden bevraagd, camerabeelden worden uitgekeken en de Forensische Opsporing onderzoekt sporen. De politie is hard op zoek naar meer informatie. Iedereen die meer weet, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen of informatie anoniem door te geven.