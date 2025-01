Dader(s) explosies Hoorn en Zwaagdijk op beeld vastgelegd

Bij een woning aan de Groene Steen in Hoorn gaat op zondag 5 januari rond 2.30 uur een explosief af. Op bovenstaand beeld is te zien dat een man in de weer is met een lang elektriciteitssnoer. Daarmee laat hij even later het explosief ontploffen.

Dreigbrief en vergissing

Daarbij raken de ramen van zowel de woning als die van de buren beschadigd. Ook gaan geparkeerde auto's kapot. Voorafgaand aan de explosie is een dreigbrief verstuurd. De politie houdt er sterk rekening mee dat deze explosie een vergissing is.

Diezelfde zondag 5 januari vindt opnieuw een explosie plaats, dan rond 2.50 uur, bij een woning aan De Weide in Zwaagdijk-Oost. Mogelijk is dezelfde man bezig met die snoeren.

Bij de explosie raken de ramen en de gevel van de woning beschadigd en raken twee auto’s die voor de deur staan beschadigd.

Sluiting woningen

De burgemeesters van beide plaatsen hebben - uit angst voor herhaling - de woningen tijdelijk gesloten.

Herken jij deze verdachte? Weet jij meer over één van deze explosies of misschien wel over allebei? Meld het bij de politie of bij de mensen van Meld Misdaad Anoniem.