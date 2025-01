Bankfraudeur op beeld: wie is de man die een echtpaar van 84 en 89 oplicht?

Hij haalt 15 november de pinpassen- en codes op bij het stel op leeftijd. Het echtpaar heeft eerder die dag een verontrustend telefoontje gekregen over bankfraude en de jongen zou spullen veilig komen stellen. Maar hij is alleen maar geïnteresseerd in hun geld.

Een oplettende buurman ziet in de portiek van de flat deze jongen, hij gedraagt zich volgens de flatbewoner wel erg vreemd. Hij vertrouwt het niet en belt de politie, maar dan zijn de passen en codes al door de jongen opgehaald. Daarmee pint hij bij een geldautomaat aan het Europaplein in Heemskerk rond 20.15 uur. De schade betreft 450 euro.

Ook handlanger gezocht

De jongeman heeft een donkergetinte huidskleur en is waarschijnlijk onder de achttien jaar oud. Hij draagt veel zwarte kleding: een petje, hoodie, bodywarmer, spijkerbroek en sneakers, allemaal in het zwart. Zijn schoenen – tevens in het zwart - hebben opvallende witte zolen.

Uit de beelden blijkt dat de verdachte mogelijk hulp heeft gehad van een handlanger die hem met de auto naar de pinautomaat brengt. Wie is dat? Dat wil de politie ook erg graag weten.