"Leeg je zakken of ik breek je arm", jongen (13) beroofd van AirPods

‘Hoop dat ze gepakt worden’

Het slachtoffer voelt zich nog aardig onveilig na dit incident. “Ik ben heel erg geschrokken door wat er is gebeurd. Ik snap niet waarom iemand dit zomaar doet. Ik hoop dat de jongens worden opgepakt en straf krijgen voor wat ze hebben gedaan.”

De ene verdachte heeft een donkere huidskleur en wordt minderjarig geschat. Daarom heeft hij een week om zich kenbaar te maken, rond de 16 à 17 jaar wordt ie geschat. Verder is hij rond de 1 meter 75 en heeft hij een zwarte snor. Hij droeg een donkergrijze muts en had een zwarte band in het haar, zoiets wordt een Durag genoemd, en hij had een donkere jas van het merk Calvin Klein aan.

De tweede jongen heeft een getinte huidskleur, is zo rond de 16 à 17 jaar en heeft dus een week om zich te melden. Hij is ook ongeveer 1 meter 75. Hij had een zwarte jas aan met een lichte broek die wat laag hing en droeg grijze sportschoenen en had een heuptasje om.