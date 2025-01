Nieuwe universiteitsbibliotheek bijna klaar voor opening: "Uniek project"

De verbouwing zou aanvankelijk begin dit jaar al klaar zijn, maar liep vertraging op door de studentenprotesten afgelopen mei. Ook de kosten liepen op met 19 miljoen extra.

Moeilijkheidsgraad

Waar de moeilijkheidsgraad zit in deze al zeven jaar durende verbouwing is de engineering. Slotboom: "Hoe stem je de verschillende activiteiten op elkaar af en wat sloop je en het wat behoud je? En hoe breng je zo'n kapconstructie teweeg?" Het ontwerp is van architectenbureau MVSA, dat ook tekende voor The Diamond, het nieuwe hotel op het Leidseplein van ondernemer Won Yip.

Het architectenbureau werkte voor de bibliotheek samen met André van Stigt, deskundig in Amsterdam op het gebied van historische architectuur. Hij deed onder meer de verbouwing van De Filmhallen in West en wist het pakhuis De Zwijger te redden door de Jan Schaefferbrug eronderdoor te laten bouwen. De glazen overkapping in het atrium van de universiteitsbibliotheek is een ontwerp van Martin Glas en moet het academische hart van Amsterdam worden.