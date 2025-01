Bijzonder zeldzame zeevogel trekt tientallen vogelaars naar Haarlemmermeerse Ringvaart

Hoe lang deze speciale zeevogel precies te zien blijft in de Ringvaart en bij de Kagerplassen is niet duidelijk. Eduard heeft zo zijn zorgen. "Hij kan hier wel aan zijn eten komen, daar ligt het niet aan. Maar ik heb hem nog geen enkele keer aanstalten zien maken tot vliegen of vissen. Ik betwijfel of hij het nog lang redt."

Voor zolang het duurt blijven de vogelaars het dier volgen. Dat is geen straf, ook niet in het koude weer, zegt toegewijd vogelaar Jan Wies. "Je komt bij elke bijzondere vogel dezelfde mensen tegen, dus het is altijd gezellig. Al denk ik dat ik na drie dagen nu wel genoeg foto's heb gemaakt."