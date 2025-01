IJzervreter Wouter Goes neemt AZ op sleeptouw: "Verpersoonlijking van een teamplayer"

AZ-trainer Maarten Martens had ook lovende woorden over voor de prestatie van Wouter Goes. "Als je spreekt over de verpersoonlijking van een teamplayer, dan kom je bij hem uit. Dat is heel mooi om te zien. Hij is heel belangrijk voor het team. Je wil zulke spelers in je team, plus exceptionele spelers die het verschil kunnen maken aan de bal", aldus Martens.

Door de 2-0 zege op Ajax plaatst AZ zich voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Vrijdag is de loting.

Tekst gaat verder onder de video.