Geen Ajax-supporters bij 'mogelijke demonstratie' in Alkmaar

Reactie gemeente Alkmaar

"De demonstratie is nog niet gemeld bij de gemeente. We weten niet of de demonstratie doorgaat en ook niet wie of hoeveel Ajax-supporters zullen komen. Als mensen naar Alkmaar komen om te demonstreren, dan zullen we dat toestaan. We zorgen er in dat geval wel voor dat zij niet vermengen met aanwezige AZ-supporters. Hierbij is het een optie om de demonstratie op een nader te bepalen locatie in de stad te faciliteren."