Jeanine kreeg zomaar een vliegtuig in haar weiland: "Was wel even schrikken"

Jeanine stond zaterdagmiddag in de keuken toen ze opeens veel weidevogels op zag vliegen. Niet veel later hoorde ze sirenes. Toen ze doorkreeg wat er aan de hand was heeft ze gauw wat paaltjes aan de kant gelegd om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Ze is lovend over hun werk. "De vrijwillige brandweer was er zó snel bij, echt bizar. De KNRM was er ook gelijk." Het was handig dat er een quad aanwezig was, want de grote zware wagens van de brandweer konden niet over het drassige land.

Tekst loopt door onder de foto.