Nabestaanden Jimmy Schepers teleurgesteld in vonnis rechtbank: "Het is heel moeilijk"

"Het is heel moeilijk, je hoopt dan op een goede uitspraak en ze hebben allemaal iets in hun hoofd waarvan ze denken 'daar zou ik vrede mee kunnen hebben', dan komt daar een uitspraak aan die daar niet op aansluit. Ik zie ook, als ik net met de mensen spreek, het verdriet maar ook de ontlading. Want je werkt naar deze dag toe. We hebben heel lang in dit traject gezeten, heel veel zittingen gehad en dan uiteindelijk komt dan die ontlading van de straf en dat valt dan ook nog een beetje tegen, dus ik denk dat het heel zwaar voor hen is", vertelde advocaat Brigitte Roodveldt vandaag.

Video's in dossier

De rechtbank heeft Derzik H. veertien jaar cel opgelegd en baseerde zich daarbij vooral op al het videomateriaal in het dossier. Een van de weinige dingen die niet zijn vastgelegd, is het moment dat Jimmy gestoken wordt. Wel maakt H. steekbewegingen in de richting van Schepers, maar op dat moment bloedt hij nog niet.