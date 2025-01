Loodgieters weigeren klussen in binnenstad door verkeershinder en parkeerproblemen

Klussen in de binnenstad weigeren

In principe neemt hij geen klussen meer aan in de binnenstad. Behalve echte spoedgevallen. Maar ook daar moet hij als ondernemer streng in zijn en kijken of het hem meer tijd en geld kost, dan dat het hem oplevert: ''Het is bijna niet meer te organiseren. Het kost zo veel tijd''.

Hij is niet de enige: “Ik werk al jaren in Amsterdam, maar sommige straten weiger ik tegenwoordig gewoon,” vertelt Nabil, een loodgieter uit Amsterdam. “Je doet er soms een half uur over om alleen al een parkeerplek te vinden, en dan moet je met zware spullen een flink stuk lopen. Dat is niet te doen.”

Zijn auto werd laatst bijna weggesleept, maar hij kon niet anders in verband met een spoedgeval. Zijn collega uit Volendam, die anoniem wil blijven, is zelfs gestopt met het aannemen van klanten in de stad: “Het is een en al ellende. Ik werk liever buiten Amsterdam, daar kan ik tenminste fatsoenlijk mijn bus kwijt.”