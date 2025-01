Politie zoekt verdachte wegens 'ernstige mishandeling' van homoseksuele man

Het is kwart over vier, zondagochtend 22 december, als twee mannen een homostel uitschelden op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht, om de hoek van de populaire homo-uitgaansstraat Reguliersdwarsstraat. Eén van hen loopt daarna naar een bankje waar twee andere mannen zitten, en vraagt hen om een sigaret. Die spreken de man aan op zijn woordkeuze even daarvoor. Eén van hen geeft aan zelf ook homo te zijn.

De verdachte duwt daarop de man naar achteren en slaat met gebalde vuist op het hoofd van het slachtoffer. Terwijl het slachtoffer wordt mishandeld, komen er meer mensen om hem heen staan. Als het slachtoffer vervolgens probeert weg te komen, wordt hij door het groepje opgejaagd en uiteindelijk onderuit geschopt.

'Ernstige mishandeling'

Wat volgt is in de woorden van de politie een ernstige mishandeling: het slachtoffer wordt tegen zijn hoofd, nek en schouder geschopt. Daarna loopt de groep via de Herengracht naar het Koningsplein.

De politie is een onderzoek gestart en heeft een signalement van de verdachte verspreid in een persbericht. Getuigen worden opgeroepen zicht te melden.