Vrouw (37) die om het leven kwam in Leger des Heils-huis mogelijk gewurgd na ruzie om 45 euro

Het drama voltrok zich op 24 oktober 2024, op de kamer van het slachtoffer aan de Kikkensteinstraat in Amsterdam Zuidoost. De 37-jarige De Cuba werd daar die dag rond 17.45 uur gevonden door een medewerker. G. was op dat moment als enige ook in de kamer.

Het slachtoffer was toen al buiten bewustzijn. Om haar nek was een handdoek gebonden, die daar zo strak omheen zat, dat er geen vinger tussen te krijgen was, zo verklaarde de officier van justitie vandaag in de eerste inhoudelijke zitting, die een opvallend begin kende.

Verdachte G., vandaag ook in de rechtszaal aanwezig, had tot aanvang van de zitting namelijk aangegeven geen advocaat nodig te hebben, omdat hij meende dat hij onschuldig was. Nadat de in de zaal aanwezige advocaat aangaf dat dit de verdachte toch zou kunnen helpen, stemde hij hiermee in en werd de zitting voor enkele minuten geschorst voor het eerste overleg tussen advocaat en verdachte.

Bonken en trappen tegen kamerdeur

Toen dat achter de rug was, werd de zaak verder behandeld en kwamen er meer details over die bewuste 24 oktober vorig jaar naar voren. Op camerabeelden van de gang waaraan de kamer van De Cuba zich bevond, zo verklaarde de officier, was te zien dat de verdachte naar binnen ging bij de kamer van het slachtoffer. Dat was zo'n tweeënhalf uur voordat ze daar door de medewerker werd gevonden.

Op het moment dat G. de kamer inging, was daar al een andere man. Die ging er iets na 15.15 uur weer weg en wordt nergens van verdacht. Volgens deze man was het slachtoffer nog in goede gezondheid toen hij wegging.

Rond 16.20 uur probeerden twee andere aanwezigen in het pand om contact te krijgen met De Cuba, door op de deur van haar kamer te bonzen en te trappen. Zonder succes. Ruim twintig minuten later legde een van deze twee een oor tegen de deur van kamer van het slachtoffer; het bleef stil.

Cocaïne, heroïne en THC

Een uur lang gebeurde er vervolgens niets, tot het moment dat de Leger des Heils-medewerker de deur van De Cuba opende en direct alarm sloeg. Het mocht niet meer baten. G., die vandaag in de rechtbank weinig tot niks zei, werd direct aangehouden. In het bloed van De Cuba werden na haar dood sporen gevonden van onder meer heroïne, cocaïne, methadon, THC en meerdere medicijnen.

Op de handdoek die om de nek van De Cuba werd gevonden, zat behalve haar eigen DNA, ook het DNA van de verdachte. Het OM acht het 'minimaal aannemelijk' dat G. degene is die de handdoek om de nek van het slachtoffer bond. Ook op de liezen en in de schaamstreek van De Cuba werden DNA-sporen van G. gevonden, maar dat betrof geen sperma, aldus de officier.

Doodsoorzaak nog niet vast te stellen

Een mogelijk motief zou een ruzie tussen G. en De Cuba zijn geweest. Volgens een getuige zou G. voorafgaand aan zijn bezoek aan de kamer van De Cuba 'over de rooie' zijn geweest, omdat De Cuba 45 euro van hem zou hebben gestolen. Dit heeft G. tot op heden ontkend noch bevestigd.

Eerder verklaarde hij bij de rechter-commissaris dat De Cuba was gaan douchen toen hij bij haar in de kamer was, en dat ze daarna begon te schreeuwen en gekke bewegingen begon te maken, waarna ze overleed. Hij sloeg toen dus geen alarm.

Blijft de grote vraag: kwam De Cuba om het leven doordat G. haar wurgde? Dat is (nog) niet met zekerheid te zeggen, aldus het OM vandaag. Op basis van voorlopige rapporten van de sectie op het lichaam van De Cuba is de doodsoorzaak namelijk niet vast te stellen, wat door de officier van justitie werd bestempeld als 'frustrerend'.

Uit de nu verrichte onderzoeken blijkt weliswaar dat er sporen zijn gevonden die duiden op wurging, maar dit hoeft niet de uiteindelijke en enige oorzaak van de dood van De Cuba te zijn geweest. Ook de vele drugs die ze had gebruikt, kunnen volgens het OM hebben bijgedragen aan haar dood. Het definitieve sectierapport is waarschijnlijk volgende week klaar.

Braaksel en gebruikte injectienaalden

De mogelijkheid van een overdosis was ook hetgeen waar de advocaat van G. dieper op inging. Behalve de gevonden drugs in de kamer en in het bloed van De Cuba, zouden er meer aanwijzingen zijn voor overmatig drugsgebruik als aanleiding voor de dood.

Zo werd er braaksel van De Cuba op haar kamer gevonden, net als gebruikte injectienaalden. Bovendien, zo meende de advocaat, zijn er 'onvoldoende ernstige bezwaren dat het slachtoffer is overleden door toedoen van de verdachte'.

Hoewel een overdosis dus nog niet valt uit te sluiten, blijft G. in voorlopige hechtenis. Dit omdat de rechtbank vindt dat er nog altijd sprake is van een serieuze verdenking. G. gaf tot slot aan in het vervolg wel graag gebruik te willen maken van zijn advocaat. Zij zal hem dan ook blijven bijstaan.

De tweede inleidende zitting staat gepland voor 27 maart.