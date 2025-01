Hilversum zet scanauto in voor het controleren van betaald parkeren

De scanauto scant kentekens om te kijken of het parkeergeld is betaald of dat de desbetreffende auto een parkeerrecht heeft door een betaling, gehandicaptenparkeerkaart of parkeervergunning. De gemeente verzekert dat er ook handhavers meekijken of een parkeerboete terecht is. "Zo is er altijd een menselijke controle."

Privacy

Volgens de gemeente wordt de scanauto uitsluitend gebruikt voor het controleren van parkeergeldbetalingen en wordt de foto direct gewist als blijkt dat er betaald is.

Als er wel een parkeerbon wordt uitgeschreven, wordt de foto erbij geanonimiseerd en alleen bewaard zolang dat 'wettelijk noodzakelijk' is. Zo kunnen mensen nog in bezwaar tegen de boete. Personen die zichtbaar zijn op de foto’s van de scanauto worden onherkenbaar gemaakt.

Controversieel parkeerbeleid

Het besluit van de gemeente om een scanauto te gebruiken hangt samen met het besluit om gefaseerd betaald parkeren in te voeren. Dit besluit valt echter zeker niet bij iedereen in goede aarde.

Zo is er een petitie om het beleid tegen te houden ruim 3500 keer ondertekend en heeft een drietal Hilversummers WOO-onderzoek gedaan waaruit zou blijken dat het beleid onterecht tot stand is gekomen.

In de tussentijd heeft de gemeente het parkeerbeleid meerdere keren aangepast om het wirwar aan vergunningen aan te pakken. Maar het betaald parkeren zelf wordt niet aangepast.