Jonge Tata-medewerkers zien groene toekomst in hun staalfabriek

Toen Jeroen Kanters (30) voor het eerst zijn Tata-jasje aantrok, was hij niet bezig met verduurzaming. "Ik zocht een leuk bedrijf voor mijn stage. Al die techniek en constructies, ik keek mijn ogen uit."

Zeven jaar later is hij leidinggevende bij de afdeling onderhoud van de ertsvoorbereidingen en is hij lid van Young Board, een kritische jongerenafdeling, waarmee hij regelmatig bij het bestuur aan tafel zit om te praten over vergroenen. Hij maakte 'het kantelpunt' mee, legt hij uit. "We kregen steeds meer commentaar. De samenleving zei op een gegeven moment: 'Dit is niet oké."

Het is voor jonge medewerkers makkelijker om zich kritisch uit te spreken dan voor ouderen, merkt hij. "De generatie die hier al tientallen jaren werkt heeft vroeger ook hun best gedaan en dan is het moeilijk om nu te zeggen dat Tata Steel niet altijd goed bezig is geweest. Toch is het wel belangrijk om met elkaar te praten over wat er beter kan."

Door de ramen van zijn kantoor kan hij nauwelijks naar buiten kijken door het zwarte stof. "Ik probeer daar logisch over na te denken, Ik kom door betere bescherming minder in aanraking met gevaarlijke stoffen dan medewerkers 30 jaar geleden. Maar als je soms leest dat Tata-medewerkers eerder dood gaan, dan denk ik wel eens: 'Gaat dat over mij?"