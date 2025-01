🔴 Liveblog: AZ speelt tegen Ajax in achtste finales KNVB beker, Amsterdamse fans niet welkom in Alkmaar

Goedemiddag. In dit liveblog lees je alles over het duel tussen AZ en Ajax in de achtste finales van de KNVB beker. Om 18.45 uur wordt er in Alkmaar afgetrapt. Ajax-fans zijn niet welkom in het stadion, maar zouden wel gaan protesteren op het Waagplein in Alkmaar. Wij zijn in het stadion en op het Waagplein aanwezig en het duel is live te horen op NH Radio.