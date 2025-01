AZ verhuurt spits Zeefuik aan OH Leuven

Sinds zijn overstap had hij tien invalbeurten in het eerste van AZ. Dit seizoen speelde hij vooral bij Jong AZ, waar hij in twaalf duels twee keer wist te scoren.

Leuven is de nummer elf van de Belgische competitie. De Belgen hebben een optie tot koop voor Zeefuik in het contract laten opnemen. “Ik wil de supporters en iedereen bij OH Leuven blij maken en daar ga ik me 100 procent voor geven. Elke wedstrijd, elke training. Ik ben een creatieve spits die uit het niets iets kan creëren. Ik wil doelpunten maken en belangrijk zijn voor deze club”, aldus Zeefuik.