Gooise voedselbank verwacht grotere toeloop en versoepelt regels voor pakket

De voedselbank noemt de alsmaar stijgende prijzen in de supermarkt en het stoppen van het noodfonds om gestegen energiekosten te dekken als voornaamste redenen waardoor meer mensen financieel in de problemen komen.

"De lonen stijgen, maar de uitkeringen stijgen niet mee. Daarbij komt ook nog eens dat de kosten wel blijven stijgen", legt Aart Scherpenzeel van de voedselbank uit. "Er is een grote groep die niet bereikt wordt of bereikt willen worden. Maar ook deze groep willen wij met liefde ontvangen."

Scherpenzeel zegt dat de Voedselbank deze extra toestroom aankan. "Maar daarvoor hebben we wel extra vrijwilligers nodig, vooral binnen de coördinerende rol."

Regels worden versoepeld

Eén van deze versoepelingen is dat het normbedrag wordt verhoogd. Dat is het bedrag wat je maximaal aan het eind van de maand moet overhouden, nadat alle vaste lasten en kosten eraf zijn gehaald. Afgelopen jaar was dat 315 euro per persoon. Dat wordt nu 325 euro per persoon.

Daarnaast worden de kosten die van het inkomen afgetrokken mogen worden ook verruimd. Dat zijn bijvoorbeeld kosten om mee te doen in de maatschappij, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging.