Toch geen hoger beroep in zaak-Andeweg, kunstenaar jaar de cel in

Andewegs advocaat, Peter Plasman, laat NRC weten dat zijn cliënt wil dat er een einde komt aan de zaak. De beeldend kunstenaar gaat de gevangenis in voor aanranding, verkrachting en mishandeling van drie vrouwen, waaronder zijn voormalige partner. Van onder meer twee andere vermeende verkrachtingen werd hij vrijgesproken.

De straf, 20 maanden cel waarvan 8 voorwaardelijk, viel lager uit dan wat het Openbaar Ministerie had geëist: drie jaar cel waarvan één voorwaardelijk. Het OM was voornemens ook in hoger beroep te gaan, maar zag daar in december vorig jaar van af, vertelt één van de slachtoffers aan NRC. "Volgens de officier van justitie was de kans gering dat in hoger beroep een zwaarder oordeel zou worden geveld."

De zaak kwam aan het rollen na diepgravend onderzoek van NRC. De krant publiceerde daar in oktober 2020 over. Meer dan 20 mannen en vrouwen zeiden slachtoffer te zijn geworden van onder meer verkrachting, mishandeling, diefstal en intimidatie.

De zaak leidde tot grote onrust in de kunstsector en op opleidingen. Binnen opleidingen en kunstinstellingen zouden van Andewegs wangedrag hebben geweten, maar niets hebben ondernomen. Meerdere directeuren stapten op.