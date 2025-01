Burgemeester Halsema in race voor beste lokale bestuurder van Nederland

De organisatoren roemen Halsema als "een voorbeeld voor het openbaar bestuur in deze tijd van polarisatie. Ze treedt daadkrachtig op en ziet de groepen in haar stad die aandacht vragen." Ze noemen de burgemeester bovendien communicatief en daadkrachtig. Ook haar zelfreflectie wordt geprezen.

Onrustig jaar

Halsema kende een roerig 2024. Ze kreeg te maken met oplopende spanningen in de stad door de oorlog in Gaza. Op campussen van universiteiten kwam het tot bezettingen van pro-Palestina-demonstranten en een bezoek van duizenden fans van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv liep uit op ongeregeldheden en geweld. Halsema heeft zich geregeld uitgelaten over de gevolgen die de oorlog in Gaza heeft voor Amsterdammers.

De prijs voor beste lokale bestuurder wordt georganiseerd door Necker en Binnenlands Bestuur. Necker is een onderzoeksinstituut dat zicht richt op openbaar bestuur in Nederland. Binnenlands Bestuur is een vaktijdschrift voor ambtenaren en bestuurders.

Winnaar 5 februari bekend

In totaal zijn er dertien genomineerden. Andere bekende namen zijn Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, en Jette Klijnsma, commissaris voor de Koning in Drenthe. Beide PvdA'ers waren daarvoor minister in het kabinet-Rutte II. Stemmen kan tot 27 januari via de site van Binnenlands Bestuur. 5 februari wordt de winnaar bekendgemaakt.