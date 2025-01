Tegenvaller voor nieuwbouw in Noord: project van 800 woningen voorlopig niet van de grond

De bedoeling is dat er verschillende gebouwen komen, voor zo'n 800 woningen. Daarnaast is het plan dat er voorzieningen komen voor zorg, sport en ruimte voor bedrijven. 40 procent zou sociale huur worden, 40 procent middeldure huur en de rest vrije sector.

De plannen voor de vernieuwing van de wijk vlak bij de NDSM-werf zijn al sinds 2018 in de voorbereiding en werden in 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar sindsdien is de bouw nog niet gestart en dat gaat voorlopig ook nog niet beginnen. Omwonenden en andere betrokken hebben via de gemeente te horen gekregen dat er geen ontwikkelingen worden verwacht voor de komende twee tot drie jaar.

"Dit heeft niet alleen te maken met het grote aantal nieuwbouwprojecten dat in Noord in voorbereiding en al in uitvoering is, maar ook met de beschikbare menskracht binnen de gemeente en met de oplopende kosten waarmee projectontwikkelaars steeds meer te maken hebben", wordt er geschreven in de brief. Het zou daardoor moeilijk zijn voor ontwikkelaars om het bouwproject financieel rond te krijgen. De gemeente laat weten dat het niet betekent dat het project nooit meer een vervolg gaat krijgen. De VVD gaat morgen tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad vragen stellen over de toekomst van het project.

Al streep door duizenden woningen

De gemeente liep het afgelopen jaar al vaker tegen problemen aan voor nieuwbouw in Noord, omdat bedrijven in de weg zitten. Zo werd er in maart een streep gezet door de nieuwe woonwijk in het Hamerkwartier voor 6500 woningen, omdat de Raad van State het bestemmingsplan van de gemeente vernietigde vanwege het chemiebedrijf Albemarle.