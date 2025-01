Eren (26) zwaar gedupeerd door autobrand: "Een heel gezin wordt kapot gemaakt"

Eren parkeerde de bus altijd aan de Werfstraat, omdat het daar gratis parkeren is. "Mensen vragen me waarom ik hem niet allrisk verzekerd had. Maar dat is veel te duur voor me. Als ik de bus wel allrisk had verzekerd, dan was mijn gereedschap gedekt geweest. Maar de bus was evengoed weg en dan had ik ook met die restschuld gezeten."

Brand aangestoken

De ondernemer weet zeker dat de brand is aangestoken. Een week eerder stonden er ook al twee voertuigen in brand op dezelfde parkeerplaats. "Het was geen technisch mankement. De politie kan verder geen sporenonderzoek doen, omdat de bus helemaal verwoest is. En dan zit je in de ellende door iemand anders zijn toedoen. Een compleet gezin wordt kapot gemaakt."

De dader is niet bekend, zegt Eren. "Ik heb geen idee wie er achter zit. Ik heb geen conflicten, ik kan met iedereen goed opschieten. Maar ik hoop wel dat de dader dit leest en snapt hoeveel problemen dit oplevert. Het is allemaal heel heftig als mensen aan je spullen zitten. Je leest wel in de media over al die autobranden in Haarlem, maar het slachtoffer komt haast nooit aan het woord."

