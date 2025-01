Amsterdam al meer dan 750 dagen ijsvrij: kunnen we deze winter nog schaatsen op natuurijs?

Veel beter was het ijs in februari 2021, toen ook het water in de stad stevig genoeg was om op te schaatsen. En het leverde natuurlijk heel veel mooie plaatjes op, op de Bosbaan en op de grachten. Maar helaas: meteorologen verwachten niet dat het op korte termijn erin zit. "We hebben echt een vorstperiode nodig, dus ook met vorst overdag." En, denkt Van der Linden: dat gaat de komende dagen niet gebeuren. "'s Nachts is er wel vorst, maar overdag niet."

Uitdagende factoren

Amsterdam heeft ook pech: het ligt vlak bij zee. "Het aantal vorstdagen is in Amsterdam minder groot dan in het binnenland", zegt Van der Linden. Dat heeft te maken met de lucht, die aan de kust vaker van zee komt, wat resulteert in een aanvoer van lucht met een hoge luchtvochtigheid.

Terwijl je juist koude, droge wind nodig hebt. "We hebben echt transportkou nodig", zegt Van der Linden. "En dan word je geholpen door een wind uit het oosten of noordoosten." Sneeuw is juist een belemmerende factor - dat kan als een verwarmend dekentje op het landschap werken - en hard waaien helpt ook niet.

IJsvorming op de grachten is bovendien extra lastig. Er is sprake van stroming door het spuien van het grachtenwater in het IJ en het water is ook dieper. Water dat ondiep is of waar het niet stroomt, zoals vijvers in parken of de Bosbaan, bevriest sneller.

Schaatskoorts ver weg

Heel misschien dat de nachtvorst weer leidt tot dunne ijslaagjes op de parkvijvers, maar echte schaatsgekte is op de korte termijn volgens Van der Linde uitgesloten. "Dan heb je echt een vorstperiode nodig. Dus helaas."