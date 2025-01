Peter (78) is gek van molens en bouwt ze na: 'Soms stop ik er wel 200 uur in'

Peter was als timmerman zijn hele werkzame leven bezig met hout. Nu is hij al 32 jaar lid van de technische adviescommissie van Vereniging De Zaansche Molen.

"Het hele houtwerk, al die oude constructies: ik vind het prachtig. Ik heb boeken vol van die dingen, dat houdt me op de been. Ik ben nog steeds aan het timmeren, maar als het koud is zit ik lekker binnen. Vroeger zat je in de sneeuw."