Amsterdam UMC helpt eerste patiënt met nieuwe parkinsonbehandeling: "Methode op maat"

Het gebruik van hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson is niet nieuw, dat wordt al zo'n dertig jaar gedaan. Daarbij worden elektroden in de hersenen geplaatst die voortdurend een puls afgeven, waardoor de symptomen van de bewegingsstoornis verminderen. De methode werkt echter niet bij iedereen of kan zorgen voor bijwerkingen. Bij de nieuwe behandelingsmethode worden er alleen pulsen afgegeven als de hersenen van de patiënt daar zelf om vraagt.

Het UMC hoopt dat patiënten door de nieuwe behandelingsmethode minder bijwerkingen ervaren, en meer het effect merken omdat de methode per patiënt anders is. "Als ware is het op maat gemaakt, omdat de eigen hersenen de pulsen aansturen."

Update nodig

Parkinsonpatiënten die in de afgelopen jaren hersenstimulatie hebben gekregen, kunnen ook de nieuwe methode toepassen. Er is namelijk geen tweede operatie nodig, maar het systeem dat de pulsen afgeeft moet enkel een update krijgen. "De arts, klinisch technoloog of verpleegkundig specialist die de elektroden bij deze patiënten zodanig afstelt dat er zo min mogelijk symptomen en bijwerkingen zijn, kan ook deze nieuwe technologie instellen."

De 47-jarige patiënt hoefde daarom ook niet een tweede operatie te krijgen, maar enkel een update. "Hij hield nog last van bijwerkingen. Daarom hebben we het bij hem al eerder geïmplanteerde systeem als het ware een 'update' gegeven", legt neuroloog Martijn Beudel uit. De neuroloog vertelt wel dat de nieuwe methode niet direct bij alle patiënten toegepast kan worden. Er moest eerst onderzocht worden of de methode effectiever is bij alle patiënten, dus ook die geen bijwerkingen ervaren.