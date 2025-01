Ambacht is in trek: steeds meer Noord-Hollandse goudsmeden

Opleiding goudsmid

Dat is dan ook de reden voor Anne om in 2020 te beginnen aan de opleiding tot goudsmid aan dezelfde vakschool in Schoonhoven. "Ik merkte bij de juwelier hoe mooi het is om glimmende en dierbare sieraden te geven aan de klant."

En ze blijkt niet de enige te zijn die aan de opleiding tot goudsmid begint bij vakschool in Schoonhoven. Pieter Vermeulen is daar docent en is daarnaast ook aangesloten bij de Federatie Goud en Zilver.

Hij vertelt dat het aantal studenten de afgelopen jaren is toegenomen: "We begonnen dit jaar met 175 eerstejaarsstudenten. Dat komt neer op vier volle eerstejaarsklassen, voorheen waren dat er twee of drie."

Lees verder onder de tabel over de toename van het aantal goud-, zilver- en edelsmeden in Noord-Holland