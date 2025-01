Ajax zonder Klaassen en Wijndal naar Alkmaar voor bekerkraker tegen AZ

Ajax verloor op 8 december het competitieduel met AZ in Alkmaar (2-1). De nummer twee van de ranglijst won daarna de volgende drie wedstrijden in de eredivisie. AZ speelde zaterdag gelijk bij PSV (2-2), na vijf overwinningen in de competitie op rij. De Alkmaarders bezetten de zesde plaats.

Protesten

Bij de wedstrijd in Alkmaar zijn geen Ajax-supporters aanwezig. Na overleg tussen burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie werd dat eind december besloten. Aanleiding was een confrontatie eerder die maand tijdens AZ - Ajax bij een café in Alkmaar. Voor de supporters van Ajax reden om een demonstratie voor vanavond op het Waagplein aan te kondigen. Ook bezochten ze gisteravond massaal Jong AZ - Jong Ajax en uitten daar met spandoeken hun onvrede over dit besluit.