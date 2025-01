Vader (52) met Parkinson inspireert zoon Bo (25) tot onderzoek en bewustwording

Met vader Erik gaat het inmiddels een stuk beter. Hij slikt medicatie en kan daarom zijn werk in de garage voortzetten. Dat had Bo niet verwacht. "Ik dacht dat hij zou moeten stoppen met werken. Maar ik zie nu dat het juist heel goed is, omdat hij bezig is met zijn hoofd en lichaam. Mijn oom, met wie hij de garage runt, houdt goed rekening met hem." Erik volgt ook fysiotherapie die speciaal gericht is op mensen met de ziekte van Parkinson.

Presentatie van onderzoek

Eind januari presenteert Bo in Haarlem de uitkomsten van het onderzoek. "Ik probeer op deze manier het leven van mijn vader en van andere Parkinsonpatiënten te verbeteren. Al is het maar een klein beetje. Daar zou ik enorm blij mee zijn." En vader Erik ook.