Derzik H. krijgt 14 jaar cel voor doodsteken Jimmy Schepers op festival Solid Grooves

"Getuigen hebben wisselend verklaard, op de beelden is niet al het geweld tegen Jimmy te zien, maar wel is te zien dat u een terugtrekkende beweging maakt met een mes in uw hand. Een getuige verklaarde dat er later bloed uit zijn been spoot. U was de enige die bij Jimmy was, ook al is op de beelden niet te zien dat u Jimmy raakt, kan het niet anders dat u diegene bent die Jimmy heeft doodgestoken. We hebben het over zeer ernstig geweld en mogelijk naar aanleiding van een woordenwisseling heeft u Jimmy twee keer gestoken. Hij verloor zijn leven, zijn kostbaarste bezit", aldus de rechtbank over Derzik H.

De rechtbank vindt de strafeis van twintig jaar niet rechtvaardig en komt tot een lagere straf: veertien jaar. De maximale straf voor doodslag is vijftien jaar. "De rechtbank komt voor de doodslag uit op de bovengrens, omdat u ook veroordeeld wordt voor diefstal en geweld tegen anderen."

Steekpartij op Solid Grooves

De 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen werd in mei 2023 neergestoken op festival Solid Grooves. De vriendengroep van Schepers belandde in een ruzie met onder andere Derzik H. en de medeverdachten. Getuigen verklaarden dat mensen door de groep werden beroofd en dat daarbij messen werden gebruikt. Schepers werd daarbij fataal geraakt door een mes tijdens de vechtpartij. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Ook de vriendengroep van Jimmy was doelwit en het geweld tegen hen duurde ongeveer een minuut, volgens officier een wonder dat er in dat tijdsbestek niet meer dodelijke slachtoffers vielen. "Meerdere vrienden van Jimmy hebben met gevaar voor eigen leven de verdachte meermaals weggetrokken en tegengehouden. Hun rol is van onschatbare waarde geweest", zo stelde het OM tijdens een eerdere zitting.