Zandvoortse zanger Yves Berendse doopt naar hem vernoemde tulp in Spierdijk

De tulpendoop vond plaats in Spierdijk op de kwekerij van Arjan Smit, voorzitter van Tulpen Promotie Nederland. "Ieder jaar zijn mensen weer verrast dat de tulpen er alweer zijn. Daarom moeten we de mensen een beetje wakker schudden", zegt hij.

Het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam is dit jaar het thema voor de Nationale Tulpendag. "Dat wordt natuurlijk groot feest. We hebben voor Yves gekozen, omdat hij ook overal waar hij komt een feestje bouwt."

Gemengde gevoelens over komend tulpenseizoen

De tulpenkwekers kijken met gemengde gevoelens naar het komende tulpenseizoen. "We hebben afgelopen jaar geen makkelijke oogst gehad", vertelt Arjan. "Het was erg nat en daardoor produceren we dit seizoen eigenlijk te weinig." Toch blijven ze zich inzetten voor een goed resultaat. "We doen ons best en zo weten we toch weer mooie tulpenbossen te krijgen."