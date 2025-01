Massale liefdesverklaring aan Den Helder: "Met 200 man op de foto in hartvorm"

Volgens Wegman kan je duidelijk verschil merken met tien jaar terug, er wordt anders naar Den Helder gekeken. "De stad is echt mooi aan het worden en de mensen durven ook meer hun trots te laten zien. We hebben veel zon, strand, duinen en zee. De basis was er dus altijd al om trots te zijn. En nu de stad zelf ook opknapt, spreken mensen het ook meer uit."

Aansluiten met eigen trui

De foto wordt genomen op het noordelijkste punt van Den Helder bij Kaap Hoofd. "Daar is de dijk het breedst en kunnen we goed staan. We gaan van de week al even passen en meten. Daar staan straks 200 man in een blauwe trui. Die van ons zijn dus inmiddels vergeven maar mensen kunnen altijd aansluiten in een eigen kobaltblauwe trui. We beginnen om 11.00 uur. Rik Niks van de sportschool hier, komt de mensen dan eerst opwarmen."

Vorig jaar riep Citymarketing Den Helder inwoners op die een tattoo hebben van de stad. Daar kwamen prachtige foto's uit, die geëxposeerd werden in het gemeentehuis. Nu moet de foto op de dijk de tongen los gaan maken, vooral op sociale media.

"We hopen natuurlijk dat mensen de foto gaan delen. We weten dat de liefde voor de stad er is. Wij vragen de mensen om dat te laten zien."