Roemloze aftocht Tallon Griekspoor op Australian Open, ook exit Van de Zandschulp

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door Hubert Hurkacz. In drie sets (7-5, 6-4 en 6-4) verloor de tennisser uit Nieuw-Vennep van de als achttiende geplaatste Pool. De partij eindigde binnen tweeënhalf uur. Griekspoor haalde vorig jaar nog de derde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.