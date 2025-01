Eerste vrouwelijke burgemeester van Haarlem, Elizabeth Schmitz, overleden

Schmitz overleed op 31 december. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem maakt dat nieuws vandaag bekend. Elizabeth Schmitz begon haar politieke carrière in Rotterdam. Ze was raadslid namens D66 van 1972 tot 1974. In dat jaar stapte ze over naar de PvdA en werd ze wethouder Sociale Zaken in Rotterdam.

Eerste vrouwelijke burgemeester

In 1985 werd ze geïnstalleerd als eerste vrouwelijke burgemeester van Haarlem. Die functie vervulde ze tot 1994, toen ze staatssecretaris van Justitie werd in het eerste kabinet Kok. In 1998 nam Schmitz afscheid van de politiek en werkte ze tot 2010 als Ombudsman Zorgverzekeringen.

Burgemeester Jos Wienen neemt met verdriet kennis van het overlijden van Schmitz: "In Haarlem wordt Schmitz herinnerd als betrokken burgemeester die zich inzette voor alle

Haarlemmers en oog had voor minderheden. Zij bracht mondiale vraagstukken zoals

immigratie, milieu en vrede lokaal onder de aandacht. Ook zette zij zich in voor vrouwenemancipatie."

Emancipatie

"Schmitz was de motor achter het vrouwenoverleg in de gemeenteraad. Zij leverde hiermee niet alleen een actieve bijdrage aan de emancipatie van Haarlemse vrouwen, maar was als vrouwelijke politicus ook een rolmodel voor veel Haarlemse vrouwen en meiden."