112-blog | Veel rook bij buitenbrand in Purmerend • Bewoners bedreigd bij nachtelijke woningoverval

16.27 uur

Bij een gasleiding aan de Schoollaan in Limmen ontstond dinsdagmiddag rond half vier een gaslek. De gasleiding werd geraakt tijdens werkzaamheden aan de straat. De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Stedin is momenteel bezig om het gat in de leiding te dichten. De brandweer is aanwezig voor metingen van het gas. Het gas wat vrijkomt vormt verder geen gevaar voor de buurtbewoners, laat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.