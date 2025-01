Uitspraak moord Jimmy Schepers: wordt het celstraf of vrijspraak voor Derzik H.?

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak werden veel videobeelden getoond om het moment van- en de minuten voor en na de steekpartij te reconstrueren. Vanuit verschillende hoeken was te zien hoe festivalbezoekers de vechtpartij filmden. Het opmerkelijke is dat één moment ontbreekt: het daadwerkelijke steken.

Een cruciaal moment

Dat dat beeld niet op video staat komt volgens justitie omdat er iemand door het beeld heenloopt op de video die dit had kunnen vastleggen, maar volgens advocaat Daniël Fontein is het cruciaal dat dit moment ontbreekt.

Om die reden kan er volgens Fontein niets bewezen worden. Het OM zou aannames doen over wat er op dat specifieke moment is gebeurd. Hij wil daarom dat zijn client vrijgesproken wordt.

Medeverdachten

Aanvankelijk werden Guillermo G. en Arginio E. ook verdacht van de dood van Schepers, maar inmiddels worden zij alleen nog verdacht openlijke geweldpleging en diefstal. Tegen hen eiste het OM respectievelijk 4,5 en 2 jaar cel. Zij zijn volgens het OM niet verantwoordelijk voor de dood van Schepers. Voor de nabestaanden van Schepers voelt dit anders, vertelden zussen Kelly en Jaimy en moeder Debby toen ze gebruikmaakten van hun spreekrecht.

Volgens de familie hadden zij ook een aandeel in de dood van "hun Jimmy". Zus Kelly benadrukte ook dat het fijn is dat er een zo hoog mogelijke straf tegen H. is geëist, maar dat een straf nooit hoog genoeg is. "We krijgen Jimmy er niet mee terug."

De rechtbank doet vandaag om 10.00 uur uitspraak in de zaak.

AT5 sprak de familie Schepers enkele maanden na de fatale steekpartij op festival Solid Grooves. Bekijk hieronder het hele gesprek.