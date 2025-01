De Vonk lijkt soms een internationale beweging: "Als Khatib een terrorist is, wat is Wilders dan?"

Hij vervolgt: "Eenheden uit andere plekken van het land komen naar Amsterdam om lekker linkse mensen en pro-Palestijnse, moslims en mensen van kleur in elkaar te slaan. Zo gaat dat echt." Even later op de avond komt de fractievoorzitter terug op zijn uitspraak op agenten. Hij verdedigt zijn opmerking en kondigt een motie in de raad aan om bij agenten en leden van het arrestatieteam een drugstest af te nemen.

BIJ1

Veldhuyzen draait al even mee in de Amsterdamse politiek. Hij kwam in eind 2020 in de gemeenteraad voor BIJ1, na het vertrek van Sylvana Simons. Nog geen twee jaar later meldde hij zich ziek, om vervolgens in de zomer van 2023 terug te komen in de raad. Hij vertrok toen wel samen met Nilab Ahmadi bij BIJ1. Ze namen hun zetels allebei mee en ging een tijd verder als Lijst Ahmadi-Veldhuyzen, wat dus eind vorig jaar resulteerde in de Vonk.